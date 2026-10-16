Стелла — о столкновении Норриса и Пиастри в Сингапуре: обсуждения ещё не завершены

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о столкновении пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри в спринте на Гран-при Сингапура.

«Я назвал это неприемлемым — это заявление руководителя команды. Но меня очень обнадёжило то, что наши гонщики тоже довольно быстро выступили с аналогичным заявлением. Это показывает, что у нас единое понимание того, как мы хотим вести команду вперёд, совместными усилиями коллектива и пилотов.

Наши обсуждения ещё не завершены. Но дело не в том, что нам нужно снова обсуждать, находился ли Ландо наравне с Оскаром. Это не самое интересное. Для меня главное — то, что все участники процесса, и команда, и гонщики, должны задуматься, как совместно вести коллектив вперёд. Пилоты должны постоянно, находясь за рулём, ставить интересы команды выше любых отдельных личных интересов. Именно поэтому наши обсуждения в этом направлении ещё не завершены. Мы можем сделать больше, чтобы стать ещё более сплочённой и сильной командой.

Я рад, что на определённом этапе гонки Ландо начал мыслить именно таким образом. Этого я и ожидаю как руководитель команды. Этого ожидают от наших пилотов и тысяча человек, работающих в «Макларене». Хорошо, что у нас появился такой пример. В будущем я определённо жду большего в этом направлении — независимо от того, будут ли подобные моменты слышны в радиопереговорах, обсуждаться за закрытыми дверями на совещаниях или отражаться в том, как мы выстраиваем гоночную стратегию», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.