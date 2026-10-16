Пилот «КАМАЗ-мастер» Алмаз Ахмедов получил перелом позвоночника на бахе «Великая степь»

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Алмаза Ахмедова досрочно завершил выступление на бахе «Великая степь» из-за травмы пилота.

Победитель пролога уверенно начал второй этап: первые 50 километров камазовец проехал со вторым временем, отставая на 14 секунд от Богдана Каримова. Развить успех помешал гоночный инцидент — КАМАЗ отклонился от прописанной в дорожной карте дороги и на высокой скорости влетел в очень глубокую яму. В результате сильнейшего удара пилот повредил спину. После обследования в больнице выяснилось, что у Ахмедова диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

Штурман Иван Мальков и механик Ильгам Ахметзянов не пострадали. Ахмедова ждёт восстановление в Кургане.

«Больше всего расстроила ситуация с Алмазом Ахмедовым. Сильно переживал за ребят, когда узнал, что они попали в глубокую яму и вынуждены были завершить гонку. Они прошли обследование, к сожалению, у Алмаза диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Это очень серьёзная травма, которая не позволит экипажу продолжать выступление», — приводит слова руководителя «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева пресс-служба команды.

Победу на втором этапе одержал экипаж Богдана Каримова, показавший время 2:38.19. Николаев стал вторым с отставанием 5 минут 45 секунд, Сергей Вязович — третьим. Лидер чемпионата России Дмитрий Сотников столкнулся с техническими неисправностями, провёл полевой ремонт, но был вынужден срезать трек. Экипаж Дмитрия Авдеева также потерял время из-за поломки и финишировал седьмым. В пятницу на бахе пройдёт третий этап протяжённостью около 375 километров.