Юки Цунода проведёт тесты в IndyCar — Racer

Пилот программы «Ред Булл» Юки Цунода, как ожидается, проведёт тесты в IndyCar с командой Meyer Shank Racing в конце этого месяца. Об этом сообщает издание Racer.

По данным журналиста Маршалла Пруэтта, действующий резервный пилот «Ред Булл» примет участие в оценочном тесте 26 октября на трассе Barber Motorsports Park. Для Цуноды это будет второй опыт в IndyCar после тестов, организованных «Хондой» в 2024 году. Тест также может быть связан с долгосрочными планами Meyer Shank: ожидается, что у команды будет заводская заявка «Хонды» в IndyCar на 2028 год.

Японец был боевым пилотом «Королевских гонок» с 2021 года, когда дебютировал в составе «Альфа Таури». В 2025-м, после двух Гран-при, он перешёл в «Ред Булл», где выступал до конца года. Затем его перевели на роль резервного гонщика.