Экс-менеджер Антонелли требует от гонщика 20% прошлых и будущих доходов

Джованни Минарди, бывший менеджер пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, требует от итальянского гонщика от 10% до 20% его прошлых и будущих доходов. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Суд Болоньи обязал «Мерседес» и Антонелли предоставить контракты и финансовые документы до 6 ноября. Разбирательство связано с расторжением соглашения между гонщиком и агентством Minardi Management, которое было подписано в 2019 году.

Минарди, сын основателя бывшей команды Формулы-1 Джанкарло Минарди, обратился в суд после того, как Антонелли в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с его агентством перед переходом в Формулу-1. По утверждению бывшего менеджера, гонщик не выплатил предусмотренные договором вознаграждения.

Ранее сообщалось, что Антонелли считал свои действия законными. В рамках разбирательства также планировалось привлечь в качестве свидетелей руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа и главу молодёжной программы команды Гвен Лагрю.