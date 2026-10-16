Tesla представила новый Roadster с ракетными двигателями SpaceX. Он умеет летать

Компания Tesla представила прототип электрического спорткара Roadster второго поколения, который оснащён системой вентиляторов для создания прижимной силы и ракетными двигателями разработки SpaceX. Во время презентации автомобиль выполнил бочку в воздухе и показал разгон до 96 км/ч за 0,8 секунды.

Премьера состоялась на испытательном объекте SpaceX в Макгрегоре, штат Техас. Прототип поднялся по специальной конструкции благодаря системе, создающей разрежение под днищем, по утверждению Tesla, обеспечивающей силу прижатия к дороге, эквивалентную 2g. Затем автомобиль использовал двигатели SpaceX с заявленной тягой более 80 кН, чтобы взлететь, выполнить бочку и вернуться на землю.

«Он может, по сути, летать как ракета. Он способен выполнять безумные трюки. Что угодно», — заявил генеральный директор Tesla Илон Маск.

Первый заезд, согласно заявленным данным, занял одну секунду. Автомобиль оснащён четырьмя двигателями в задней части, работающими на воздухе под сверхвысоким давлением. Запасы воздуха можно пополнять с помощью бортовой системы. Маск также заявил, что максимальная скорость машины превысит 230 миль/ч (около 370 км/ч). В перспективе компания рассчитывает добиться скорости в 383 мили/ч (около 616 км/ч). Глава Tesla добавил, что спорткар должен превзойти все существующие рекорды на гоночных трассах.

Производство Roadster планируют начать в 2028 году. При этом Маск признал, что автомобиль может быть легален не во всех юрисдикциях, не назвал его окончательную стоимость.

Tesla намерена предложить три версии модели. Performance получит активное заднее антикрыло и систему вентиляторов. Thrust дополнительно оснастят двигателями на сжатом воздухе в задней части. Топовая Rocket получит дополнительные двигатели по периметру кузова, которые, по заявлению компании, позволят машине перемещаться вперёд и вверх, а также выполнять боковые вращения. В этой версии предусмотрено только одно водительское место.