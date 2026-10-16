«Уровень Михаэля Шумахера». Нико Росберг — о выступлениях Кими Антонелли в сезоне-2026

Бывший чемпион мира Нико Росберг считает, что пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли ещё далеко до звания лучшего гонщика Формулы-1, несмотря на то что итальянец в отдельных гонках этого сезона выступал «на уровне Михаэля Шумахера».

«Макс Ферстаппен по-прежнему лучший пилот в Формуле-1. Однако мы совершенно не ожидали феноменальных результатов [от Кими Антонелли]. Можете спросить любого эксперта, я тоже не ожидал. Знал, что он очень, очень быстр, поскольку знаком с ним ещё со времён картинга. Но после прошлого года, когда ему было настолько тяжело, никто бы не подумал, что в этом сезоне он будет выступать настолько блестяще. Это уровень лучших в мире, уровень Михаэля Шумахера», — приводит слова Росберга издание F1Oversteer.