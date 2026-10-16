Мекис: никаких существенных обновлений RB22 не будет, но мы не перестанем улучшаться

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис подтвердил, что команда не привезёт больше крупных обновлений RB22 в этом сезоне и переключает внимание на 2027 год.

«Больше никаких существенных обновлений машины не будет. Однако не поймите меня неправильно: это не значит, что мы перестанем усердно работать над улучшениями. Продолжим прикладывать максимум усилий и использовать каждую оставшуюся гонку, чтобы учиться и получать опыт как для этого сезона, так и для следующего.

Договорились между собой: первая цель — одержать победу, но вторая — извлечь максимум уроков из оставшегося времени. Наша программа развития не изменится. Мы сосредоточили внимание на 2027 году. При этом считаем, что в сезоне-2026 нам ещё предстоит многому научиться и эти знания можно будет использовать в следующем году.

Хотел бы отдельно поздравить команду Пьера [Ваше] и команду Бена [Ходжкинсона] с проделанной комплексной работой, которая позволила нам бороться за победы на трассах с разными характеристиками. Как я уже сказал, даже после уикенда, в котором ты завоёвываешь два поула и одерживаешь две победы, как в Сингапуре, мы честно говорим друг с другом о том, что ещё многое можно сделать лучше. Именно такова философия нашей команды. С таким настроем мы подведём итоги, перезагрузимся и начнём подготовку к следующим гонкам», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.