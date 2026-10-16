Петров: ну куда ты полез! Глупейшая ошибка от Норриса

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров раскритиковал действующего чемпиона серии Ландо Норриса за атаку на напарника Оскара Пиастри в спринте на Гран-при Сингапура, которая привела к столкновению.

«Ну не имел права Ландо Норрис атаковать в том повороте! Понимаю, почему он туда залез: почувствовал, что есть пространство, что трасса подсохла. Но всё равно пилоты накатали одну сухую траекторию, в любом случае проезжаешь этот поворот строго по ней. Ну куда ты полез! Глупейшая ошибка от Норриса — думаю, он сам не знает, почему так поступил. Знаете, так бывает: что-то мелькнуло в голове, и ты вдруг полез в атаку в необгонном месте по мокрой стороне.

Да, судьи назвали их аварию гоночным инцидент