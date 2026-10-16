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Петров: может быть, Хэмилтон накрутил, как примет необычное решение и обставит Леклера

Петров: может быть, Хэмилтон накрутил, как примет необычное решение и обставит Леклера
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Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о решении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Феррари», не заезжать в боксы под виртуальной машиной безопасности на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Может быть, Льюис уже накрутил у себя в голове, как сейчас примет необычное смелое решение и в итоге обставит того же [Шарля] Леклера. Знаете, иногда в голову лезут какие-то мысли, когда ты близок к сильному результату — и они могут спровоцировать г