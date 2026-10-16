Петров: может быть, Хэмилтон накрутил, как примет необычное решение и обставит Леклера

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о решении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Феррари», не заезжать в боксы под виртуальной машиной безопасности на Гран-при Сингапура.

«Может быть, Льюис уже накрутил у себя в голове, как сейчас примет необычное смелое решение и в итоге обставит того же [Шарля] Леклера. Знаете, иногда в голову лезут какие-то мысли, когда ты близок к сильному результату — и они могут спровоцировать г