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Петров — об отсутствии штрафа Антонелли: не может быть у Вольфа влияния на стюардов и ФИА

Петров — об отсутствии штрафа Антонелли: не может быть у Вольфа влияния на стюардов и ФИА
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал отсутствие штрафа у пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за нарушение границ трассы на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Видел возмущения, что итальянцу простили одно нарушение границ трассы, из-за чего не последовало штрафа. Но я вам так скажу: у всех команд есть доступ к бортовым камерам, и если бы решение судей снять один «страйк» было спорным, на ФИА пошёл бы огромный накат! Да и сами болельщики начали бы выкладывать видео и возмущаться. Тогда бы, наверное, всё это обсуждали и сейчас, в момент выхода колонки. Раз спокойно, значит, всё по правилам. Да и не мо