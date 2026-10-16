Петров — об отсутствии штрафа Антонелли: не может быть у Вольфа влияния на стюардов и ФИА

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал отсутствие штрафа у пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за нарушение границ трассы на Гран-при Сингапура.

«Видел возмущения, что итальянцу простили одно нарушение границ трассы, из-за чего не последовало штрафа. Но я вам так скажу: у всех команд есть доступ к бортовым камерам, и если бы решение судей снять один «страйк» было спорным, на ФИА пошёл бы огромный накат! Да и сами болельщики начали бы выкладывать видео и возмущаться. Тогда бы, наверное, всё это обсуждали и сейчас, в момент выхода колонки. Раз спокойно, значит, всё по правилам. Да и не мо