15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепин опередил Ферстаппена в первой тренировке GT World Challenge в Портимане

Мазепин опередил Ферстаппена в первой тренировке GT World Challenge в Портимане
Комментарии

В первой тренировке GT World Challenge в Портимане бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин показал 17-е время, опередив четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» нидерландца Макса Ферстаппена, который вместе с напарниками Беном Барникотом и Крисом Лулхэмом стал лишь 20-м.

Ферстаппен также получил выговор и один балл поведенческого предупреждения от стюардов за столкновение с «Ауди» № 25 в третьем повороте. Стюарды признали его полностью виновным. Инцидент произошёл в начале сессии: на оживлённой трассе Ферстаппен попытался обойти «Ауди» по внутренней траектории в третьем повороте. «Ауди» развернуло лицом к машине Ферстаппена.

Может быть интересно:
Полная доминация от Ферстаппена! А в «Феррари» вновь допустили необъяснимую ошибку
Полная доминация от Ферстаппена! А в «Феррари» вновь допустили необъяснимую ошибку