Мазепин опередил Ферстаппена в первой тренировке GT World Challenge в Портимане

В первой тренировке GT World Challenge в Портимане бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин показал 17-е время, опередив четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» нидерландца Макса Ферстаппена, который вместе с напарниками Беном Барникотом и Крисом Лулхэмом стал лишь 20-м.

Ферстаппен также получил выговор и один балл поведенческого предупреждения от стюардов за столкновение с «Ауди» № 25 в третьем повороте. Стюарды признали его полностью виновным. Инцидент произошёл в начале сессии: на оживлённой трассе Ферстаппен попытался обойти «Ауди» по внутренней траектории в третьем повороте. «Ауди» развернуло лицом к машине Ферстаппена.