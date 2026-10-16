Адвокат Минарди уверен в «очевидных нарушениях обязательств» со стороны Антонелли

Маттиа Грассани, адвокат Джованни Минарди заявил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли нарушил условия договора с Minardi Management, в одностороннем порядке расторгнув соглашение. Представитель бывшего менеджера гонщика подчеркнул, что его клиент готов к серьёзным переговорам об урегулировании спора.

«Нарушение обязательств со стороны пилота очевидно уже из представленных документов. Мы считаем, что договор об оказании услуг и представительстве был расторгнут незаконно. Мы всегда были и остаёмся открытыми к диалогу с противоположной стороной. Но Минарди был настоящим альтер-эго молодого пилота: признание его роли в обнаружении таланта гонщика и его развитии имеет принципиальное значение», — приводит слова Грассани издание FormulaPassion.

По словам адвоката, для определения суммы требований необходимо изучить контракты и финансовые документы, которые суд обязал предоставить Антонелли и «Мерседесу». Грассани отметил, что эти материалы позволят оценить объём вознаграждения, которое, по мнению Минарди, ему причитается.

Минарди работал с Антонелли с 2014 года, когда заметил его на соревнованиях по картингу в Сарно. Соглашение между Minardi Management и пилотом изначально действовало до 2028 года, однако Антонелли сообщил о его одностороннем расторжении после решения «Мерседеса» предоставить ему место Льюиса Хэмилтона на сезон-2025.