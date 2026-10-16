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Алекс Маркес — о брате: Марку придётся творить чудеса в Австралии, Катаре и Портимане

Алекс Маркес — о брате: Марку придётся творить чудеса в Австралии, Катаре и Портимане
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Пилот «Грезини» Алекс Маркес высказался о борьбе за титул в MotoGP между своим братом Марком Маркесом и Хорхе Мартином.

«Марк остался на ногах, после того что могло стать для него крайне тяжёлым уикендом. Я бы не сказал, что он вышел из него победителем, но сравняться по очкам с [Хорхе] Мартином — уже большой успех. Марку придётся творить чудеса в Австралии, Катаре и Портимане, потому что на этих трассах «Априлья» будет очень сильна. Жду ли я командных приказов в «Дукати»? Да, ожидаю. До конца сезона ещё много времени, но в «Априлье» уже открыто говорят гонщикам, что хотят выиграть чемпионат мира. «Дукати» поступит так же», — приводит слова Алекса издание FormulaPassion.

После этапа в Индонезии Мартин лидирует в чемпионате с преимуществом в два очка над Маркесом. В спринте на Мандалике Мартин финишировал четвёртым, а Маркес одержал победу. В воскресной гонке Маркес сравнял количество очков, заработанных Мартином за уикенд, сохранив отставание в два очка.

Результаты последнего этапа:
Бедзекки выиграл ГП Индонезии MotoGP, Мартин — третий, Марк Маркес — шестой
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