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Макс Ферстаппен получил предупреждение за столкновение на тренировке GTWCE в Портимане

Макс Ферстаппен получил предупреждение за столкновение на тренировке GTWCE в Портимане
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признан виновным в столкновении с Эзекиэлем Пересом Компансом на первой тренировке этапа GT World Challenge Europe Endurance Cup в Портимане. Судьи вынесли нидерландцу предупреждение и начислили одно штрафное очко за поведение на трассе.

Инцидент произошёл в третьем повороте, когда Ферстаппен попытался пройти по внутренней траектории «Ауди» №25, за рулём которой находился Перес Компанс. Между машинами не осталось достаточно места, после чего произошёл контакт и аргентинский гонщик развернулся. Ферстаппен эмоционально отреагировал на случившееся по командному радио.

Судьи выслушали обоих пилотов и изучили видеозапись эпизода. Перес Компанс заявил, что следил за машинами впереди и не видел автомобиль №3 справа от себя, поэтому счёл произошедшее неудачным гоночным инцидентом. Ферстаппен объяснил, что рассчитывал на то, что соперник останется с внешней стороны поворота, и был удивлён, когда тот начал поворачивать.

«После тщательного рассмотрения обстоятельств судьи пришли к выводу, что пилот машины №3 спровоцировал столкновение, которого можно было избежать, с машиной №25 в третьем повороте, и полностью виновен в инциденте», — говорится в заявлении судей.

При этом при выборе наказания учитывались смягчающие обстоятельства: столкновение произошло на первом круге первой свободной тренировки, а находившиеся впереди машины ограничивали возможную траекторию «Ауди». Ферстаппен получил предупреждение и одно штрафное очко. Три таких очка приводят к автоматическому штрафу в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.

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