Команда Ферстаппена поднялась на четвёртое место во второй тренировке GTWCE в Портимане

Команда Verstappen Racing завершила вторую тренировку этапа GT World Challenge Europe Endurance Cup в Портимане на четвёртом месте. Лучшее время экипажу Mercedes-AMG GT3 № 3 принёс Крис Лулхэм, который проехал круг за 1:43.229. Результат позволил команде подняться с восьмой позиции на четвёртую перед квалификацией.

Первым за руль машины вновь сел Макс Ферстаппен. В отличие от первой тренировки, где нидерландец проехал 27 кругов, на этот раз его программа ограничилась 12 кругами. Сначала пилот показал время 1:45.980, оказавшись на 55-м месте среди 61 участника, однако затем улучшил результат до 1:43.482 и поднял команду на шестую позицию.

После Ферстаппена за руль сел британец Бен Барникот, который, как и четырёхкратный чемпион Формулы-1, был привлечён для замены Дани Хункадельи и Жюля Гунона на время их участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Барникот не смог превзойти результат нидерландца, однако пилоты работали по разным программам, а не только пытались показать лучшее время круга.

Затем за руль вернулся постоянный пилот команды Крис Лулхэм. На заключительном отрезке сессии он проехал круг за 1:43.229, благодаря чему Verstappen Racing поднялся на четвёртое место. В оставшееся время Барникот продолжил собирать данные перед квалификацией и гонкой.

Лучший результат второй тренировки показал Фабиан Шиллер на Mercedes-AMG команды GetSpeed — 1:42.988. Также впереди Verstappen Racing оказались экипажи «Ауди» №99 и «Форда» №65. Квалификация этапа GT World Challenge Europe в Портимане должна начаться в 19:55 мск.