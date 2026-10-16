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Ваулз рассказал, как компьютер «Уильямса» решает секундную задачу четыре минуты

Ваулз рассказал, как компьютер «Уильямса» решает секундную задачу четыре минуты
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз признал, что команда имеет многолетнее технологическое отставание от других коллективов в Ф-1.

«Нельзя отменить 20 лет отсутствия инвестиций в команду за три года в условиях бюджетного лимита. Когда вы [в нашей команде занимаетесь вычислениями и] нажимаете на эту кнопку на компьютере, то можете пойти заварить чай, поскольку работа занимает около четырёх минут, хотя на самом деле должна решаться за секунду. Подобные задачи не должны занимать столько времени на решение. От идеи аэродинамики до её фактической проверки в аэродинамической трубе у нас в команде уходит примерно вдвое больше времени, чем у одного из наших главных конкурентов. Я привёл всего два примера из, возможно, 500», — сказал Ваулз в интервью на YouTube-канале F1 Beyond the Grid Podcast.

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