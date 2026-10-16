Р. Шумахер: если Антонелли и Ферстаппен будут выступать до 45 лет, Ф-2 можно будет закрыть

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о длительных карьерах в современном спорте, отреагировав на слова Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Испанец предположил, что современные молодые гонщики не справились бы с выступлениями на «Сепанге» в середине 2000-х.

«Не уверен насчёт этого, но одна вещь бросается в глаза: раньше всё было иначе. Так было очень долго – пока Михаэль [Шумахер] фактически не пришёл в Формулу-1 и не доказал, чего можно добиться сочетанием хорошей физической формы и молодости. Подход к тренировкам тогда был полностью переосмыслен – и, будем честны, это произошло благодаря ему.

Затем тенденция продолжилась, и сам Михаэль [Шумахер] стал исключением из-за своего возвращения. Сегодня Нико Хюлькенбергу под 40, Льюису Хэмилтону за 40, Алонсо тоже. Это здорово. Классно, что гонщики выступают в Формуле-1 так долго. С другой стороны, я бы сказал, что это отчасти несправедливо, в том числе по отношению к следующему поколению.

Посмотрите на пилотов: сколько было Кими Антонелли или Максу Ферстаппену, когда они дебютировали? Подумайте сами: если они будут выступать до 45 лет, Формулу-2 можно просто закрыть. В какой-то момент для молодых гонщиков попросту не останется свободных мест. Так что с этим нужно быть немного осторожнее», — приводит слова Шумахера F1oversteer.