Макс Ферстаппен: паддок похож на зоопарк. Уже невозможно ни с кем даже поболтать

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен критично высказался об обстановке в паддоке в последнее время, а также пожаловался на слишком большое внимание со стороны гостей.

«В последнее время паддок похож на зоопарк. Часто даже уже невозможно ни с кем поболтать. Поэтому я провожу большую часть времени, перемещаясь между своей маленькой комнатой и пит-лейном. Даже в наших VIP-зонах слишком много людей, которые чего-то от тебя хотят», — приводит слова Ферстаппена издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее Макс Ферстаппен ответил, хочет ли в будущем выступать за «Феррари».