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«Ощущаю себя здесь как дома. Горжусь статусом почётного гражданина». Хэмилтон — о Бразилии

«Ощущаю себя здесь как дома. Горжусь статусом почётного гражданина». Хэмилтон — о Бразилии
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Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон с восхищением высказался о Бразилии и её культуре.

«Это место, где я чувствую себя частью семьи. Я люблю Бразилию. С детства люблю яркие цвета. Вот почему для меня так важно впервые прочувствовать её музыку, кухню, песни, танцы и всю ту многообразную культуру. Именно культура по-настоящему трогает тебя за душу. Эти люди — такие страстные и гостеприимные. Знаете, сейчас я являюсь почётным гражданином Бразилии, и это то, чем я действительно горжусь. Это место, где я ощущаю себя как дома», — сказал Хэмилтон в интервью пресс-службе «Феррари».

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