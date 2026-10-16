Брандл высказался о решении Хэмилтона не заезжать в боксы в гонке ГП Сингапура

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о решении пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона не заезжать на пит-стоп в гонке Гран-при Сингапура.

«Хэмилтон начал заезд на свежем комплекте «медиума», однако по ходу гонки начал испытывать трудности. Перейдя, очевидно, на стратегию с двумя пит-стопами, он заехал за «софтом» на 18-м круге. Как ни странно, он не стал больше останавливаться на пит-лейн, несмотря на то что у него появилась возможность провести относительно бесплатный пит-стоп во время VSC, когда с трассы убирали болид Лэнса Стролла.

Затем Хэмилтон постепенно начал терять позиции, в итоге уступив пятое место Оскару Пиастри из «Макларена» на последних кругах – несмотря на то что австралийцу пришлось совершить незапланированный пит-стоп из-за медленного прокола. После гонки оказалось, что переход на стратегию с одним пит-стопом, из-за которого пришлось проехать 44 круга на одном комплекте шин, – это собственное решение Хэмилтона.

Он принёс команде извинения. Управлять современным болидом Ф-1 и контролировать стратегию команды, будучи за рулём, – непростая задача. И это показательный случай. Кажется, что в «Феррари» рассчитывали на то, что во время VSC Хэмилтон всё же заедет на пит-стоп», – приводит слова Брандла Motorsport Week.