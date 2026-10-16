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Макс Ферстаппен ответил, рассматривает ли уход из «Ред Булл» до окончания нового контракта

Макс Ферстаппен ответил, рассматривает ли уход из «Ред Булл» до окончания нового контракта
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, рассматривает ли уход из «Ред Булл» до окончания нового контракта.

«Я действительно чувствую себя комфортно с людьми, с которыми работаю и взаимодействую. Для нас результаты на первом месте, это самое важное. Но также нужно чувствовать себя комфортно, и именно так здесь и обстоят дела. Выступать до 2030 года — это моя цель [в «Ред Булл»]», — приводит слова Ферстаппена издание La Gazzetta dello Sport.

В данный момент нидерландский гонщик занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 221 очко.

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