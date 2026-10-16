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Фиттипальди: меня раздражала критика в адрес Хэмилтона за его дебютный сезон в «Феррари»

Фиттипальди: меня раздражала критика в адрес Хэмилтона за его дебютный сезон в «Феррари»
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Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди выразил уверенность в том, что жёсткая критика, обрушившаяся на британца Льюиса Хэмилтона в его дебютный сезон в составе «Феррари», была несправедлива.

«В прошлом году меня очень раздражало слышать, как люди критикуют дебютный сезон Хэмилтона в «Феррари». Каждый пилот мечтает однажды выступать за эту команду: Айртон Сенна, Нельсон Пике и я в том числе хотели бы этого. Когда ему предложили возможность перейти в «Феррари», это было здорово с его стороны — принять новый вызов. Прошлый год послужил тому, чтобы познакомиться с командой, а в этом сезоне он доказывает, что всё ещё чрезвычайно конкурентоспособен. Я очень рад видеть, что Льюис проявляет весь свой талант», — приводит слова Фиттипальди портал FormulaPassion.

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