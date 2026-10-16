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«В сезоне-2027 будут хорошие шансы выиграть чемпионат». Фиттипальди — о «Феррари»

«В сезоне-2027 будут хорошие шансы выиграть чемпионат». Фиттипальди — о «Феррари»
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79-летний двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди оптимистично оценил перспективы итальянского коллектива Ф-1 «Феррари» в сезоне-2027.

«В следующем году у «Феррари» будут хорошие шансы выиграть чемпионат, у меня нет сомнений. Работа с шинами заметно улучшилась по сравнению с прошлым годом», — приводит слова Фиттипальди портал FormulaPassion.

Напомним, уже подтверждено, что в грядущем сезоне «Королевских гонок» пилотами останутся британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер. В данный момент гонщики занимают третье (229 очков) и пятое место (215 очков) в личном зачёте Ф-1 соответственно.

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