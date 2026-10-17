Каримов выиграл третий этап бахи «Великая степь», Сотников сошёл с дистанции

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова стал победителем третьего этапа бахи «Великая степь», который прошёл на 375-километровом спецучастке от Элисты в сторону границы Калмыкии с Дагестаном и Ставропольским краем. Вторым финишировал экипаж Сергея Вязовича на МАЗе. А тройку сильнейших замкнул экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»).
На первых 53 километрах Вязович вышел вперёд, однако к отметке 126 км Каримов вернул лидерство и постепенно увеличивал отрыв.
Также отметим, что экипаж Дмитрия Сотникова стартовал последним и на отметке 127 км шёл вторым, отставая от Каримова всего на 18 секунд, однако технические неисправности вынудили его досрочно завершить спецучасток.
Баха «Великая степь-2026», грузовой зачёт после третьего этапа:
|Поз.
|№
|Гонщик
|Команда
|Время/Отст.
|1
|302
|Богдан Каримов
|«КАМАЗ-мастер»
|6:24:23
|2
|304
|Сергей Вязович
|«МАЗ-СПОРТавто»
|+13:34
|3
|303
|Эдуард Николаев
|«КАМАЗ-мастер»
|+15:03
|4
|307
|Павел Мурылев
|«МАЗ-СПОРТавто»
|+37:44
|5
|305
|Юрий Найман
|«Урал Моторспорт»
|+47:24
|6
|308
|Иван Королёв
|«Урал Моторспорт»
|+52:22
|7
|309
|Дмитрий Авдеев
|«КАМАЗ-мастер»
|+1:10:50
|8
|314
|Михаил Шкляев
|«ГАЗ Рейд Спорт»
|+2:46:19
|9
|312
|Александр Филякин
|«ГАЗ Рейд Спорт»
|+4:02:43
|10
|301
|Дмитрий Сотников
|«КАМАЗ-мастер»
|+19:55:42