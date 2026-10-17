Каримов выиграл третий этап бахи «Великая степь», Сотников сошёл с дистанции

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова стал победителем третьего этапа бахи «Великая степь», который прошёл на 375-километровом спецучастке от Элисты в сторону границы Калмыкии с Дагестаном и Ставропольским краем. Вторым финишировал экипаж Сергея Вязовича на МАЗе. А тройку сильнейших замкнул экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»).

На первых 53 километрах Вязович вышел вперёд, однако к отметке 126 км Каримов вернул лидерство и постепенно увеличивал отрыв.

Также отметим, что экипаж Дмитрия Сотникова стартовал последним и на отметке 127 км шёл вторым, отставая от Каримова всего на 18 секунд, однако технические неисправности вынудили его досрочно завершить спецучасток.

Баха «Великая степь-2026», грузовой зачёт после третьего этапа: