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Каримов выиграл третий этап бахи «Великая степь», Сотников сошёл с дистанции

Каримов выиграл третий этап бахи «Великая степь», Сотников сошёл с дистанции
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Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова стал победителем третьего этапа бахи «Великая степь», который прошёл на 375-километровом спецучастке от Элисты в сторону границы Калмыкии с Дагестаном и Ставропольским краем. Вторым финишировал экипаж Сергея Вязовича на МАЗе. А тройку сильнейших замкнул экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»).

На первых 53 километрах Вязович вышел вперёд, однако к отметке 126 км Каримов вернул лидерство и постепенно увеличивал отрыв.

Также отметим, что экипаж Дмитрия Сотникова стартовал последним и на отметке 127 км шёл вторым, отставая от Каримова всего на 18 секунд, однако технические неисправности вынудили его досрочно завершить спецучасток.

Баха «Великая степь-2026», грузовой зачёт после третьего этапа:

Поз.ГонщикКомандаВремя/Отст.
1302Богдан Каримов«КАМАЗ-мастер»6:24:23
2304Сергей Вязович«МАЗ-СПОРТавто»+13:34
3303Эдуард Николаев«КАМАЗ-мастер»+15:03
4307Павел Мурылев«МАЗ-СПОРТавто»+37:44
5305Юрий Найман«Урал Моторспорт»+47:24
6308Иван Королёв«Урал Моторспорт»+52:22
7309Дмитрий Авдеев«КАМАЗ-мастер»+1:10:50
8314Михаил Шкляев«ГАЗ Рейд Спорт»+2:46:19
9312Александр Филякин«ГАЗ Рейд Спорт»+4:02:43
10301Дмитрий Сотников«КАМАЗ-мастер»+19:55:42
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