Монтойя: между моторами Бермана и Окона колоссальная разница

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя прокомментировал разницу в результатах гонщиков «Хааса» Оливера Бермана и Эстебана Окона, а также высказался о том, как на команду повлияет приход бразильца Рафаэла Камары в 2027 году.

«Не знаю точно, что произошло в прошлой гонке и как у них шли дела, но, насколько я слышал, Окон всё ещё выступал со старой спецификацией мотора. А у Олли – из-за его связи с «Феррари» или по каким-то другим причинам, касающимся «Феррари» – стояла новая версия двигателя. А между этими моторами колоссальная разница в характеристиках. Теперь, если оба пилота связаны с «Феррари», как «Феррари» будет действовать? Любопытно взглянуть, насколько сильно станет вмешиваться «Феррари», какой контроль сохранит за собой «Хаас», – приводит слова Монтойи F1Oversteer.