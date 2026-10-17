«Это кринж». Штайнер — о попытке Норриса поддержать Пиастри после столкновения в Сингапуре

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал поведение пилота «Макларена», чемпиона мира 2025 года Ландо Норриса, который после столкновения с напарником Оскаром Пиастри в спринте на Гран-при Сингапура по радио поинтересовался, нужна ли тому помощь.

«Мне нужно это объяснить. Думаю, они были искренни, но он перегнул. То есть они были искренни, не притворялись, должен сказать. Но он перебарщивал. И я подумал: как это называют молодые? Кринж. Это кринж», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Столкновение произошло на последнем круге спринта, когда Норрис и Пиастри шли четвёртым и пятым. Норрис финишировал восьмым и заработал одно очко, Пиастри пришлось сойти с дистанции. «Макларен» потерял очки в Кубке конструкторов, где теперь испытывает давление со стороны «Ред Булл» в борьбе за третье место.