Херберт — о решении Ферстаппена остаться в Ф-1: у него в запасе как минимум ещё 10 лет

Бывший пилот Формулы-1 и трёхкратный победитель Гран-при Джонни Херберт высказался о решении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена остаться в Ф-1 как минимум до 2030 года. Нидерландец принял его после нескольких месяцев нестабильности в команде в первой половине сезона.

«Макс по-прежнему голоден до побед. Меня пугает то, что он продолжает прибавлять и становится более разносторонним. То, что мы видели в последнее время, — это чистая скорость от Макса. Они сделали обновления в Баку, и эта мотивация — то, что нужно пилотам: вера в команду. Они смогли предоставить ему всё необходимое. Он видит, что когда возникает проблема, команда всё равно способна дать ему то, что он хочет, и тогда он выдаёт результат. Так что да, у него в запасе как минимум ещё 10 лет», — приводит слова Херберта издание F1Oversteer.