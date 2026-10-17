«Не гарантировано». Лоусон — о пятом месте в Кубке конструкторов для «Рейсинг Буллз»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон предупредил, что «Альпин» может отобрать у команды пятое место в Кубке конструкторов, приведя в пример 2024 год.

«Нет, ситуация ещё не стабильна. Мы, безусловно, находимся в более выгодном положении, и за последние несколько уикендов нам удалось увеличить отрыв по очкам, а в Сингапуре мы заработали 10 очков. Так что всё прошло хорошо, а они не набрали очков ни в одной из гонок, и я даже не уверен, что они заработали очки в серии из трёх гонок, при этом у них была очень и очень быстрая машина.

Я доволен командой, и в конечном итоге за последние несколько недель мы приняли все правильные решения, но на оставшуюся часть года ничего не гарантировано. Пару лет назад «Альпин» дважды поднялась на подиум в Бразилии, так что может случиться что угодно», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.