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Макс Ферстаппен отыграл 15 мест и финишировал девятым в финале GT World Challenge Europe

Макс Ферстаппен отыграл 15 мест и финишировал девятым в финале GT World Challenge Europe
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отыграл 15 позиций в финальном отрезке гонки GT World Challenge Europe Endurance в Портимане: он принял машину 24-й и закончил заезд девятым. Экипаж Verstappen Racing, за который Макс выступил вместе с Беном Барникотом и Крисом Лулхэмом, финишировал девятым.

За 45 минут на трассе нидерландец прошёл Aston Martin под № 34, Ferrari под № 51, BMW WRT под № 32 и Ferrari Артура Леклера под № 50. Перед этим команда получила штраф проездом через боксы: Лулхэм развернул Луку Штольца на Mercedes под № 48, после чего Ферстаппен вернулся на трассу 24-м.

Победу в трёхчасовой гонке одержал экипаж GetSpeed — Фабиан Шиллер, Ральф Арон и Макси Гётц — на Mercedes-AMG GT3 под № 17. Стартовав вторыми, они прошли Porsche Boutsen VDS и больше не отдавали лидерство.

По ходу гонки на трассу выезжала машина безопасности, а также активировался режим Full Course Yellow. Porsche Boutsen VDS стартовала с поула, но победу упустила, а несколько экипажей сошли после аварий, включая Lamborghini Rutronik Racing и Audi Eastalent Racing.

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