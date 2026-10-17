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Источник: Бортолето был лучшим в боевых тестах «Макларена» с Пиастри и Норрисом в 2024-м

Источник: Бортолето был лучшим в боевых тестах «Макларена» с Пиастри и Норрисом в 2024-м
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Бразильский журналист Режиналду Леми рассказал, что на тестах «Макларена» со старыми машинами в Австрии в 2024 году пилот «Ауди» Габриэл Бортолето выступил лучше Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«На тестах со старыми машинами «Макларена» на трассе «Ред Булл» в Австрии он был лучшим из трёх, выступая против Пиастри и Норриса. Мне об этом рассказал человек изнутри «Макларена», — сказал Леми в видео для YouTube-канала Resenha com TF — Futfanatics.

По словам Леми, «Макларен» прямо говорил Бортолето, что в команде есть два сильных пилота, которые останутся надолго, поэтому пробиться в основной состав будет трудно, но бразильца всё равно хотели сохранить в качестве тест-пилота. Связь с командой прервалась только после долгих переговоров с «Ауди», в «Макларене» не хотели отпускать пилота.

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