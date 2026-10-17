Норрис удивился девятому месту Ферстаппена в гонке GTWCE после отыгрыша 15 позиций

Пилот «Макларена» Ландо Норрис во время стрима вспомнил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в этот момент выступает в гонке GT World Challenge Europe в Портимане, и включил трансляцию, но заезд к тому моменту уже завершился. Увидев итоговый протокол, Норрис удивился, что Ферстаппен финишировал только девятым, и стал выяснять в чате, что произошло.

«Финишировали девятыми? Что случилось на последнем отрезке? Макс поднялся с 24-го места на девятое? Но ведь до того, как он сел за руль, он был примерно на пятом месте, разве нет? Проезд по пит-лейну? О, и потом Макс поднялся с 24-го места? Ох, обидно. Вот это отстой. И даже после этого он поднялся с 24-го на девятое!» — сказал Норрис во время стрима.

Ферстаппен принял машину 24-й и финишировал девятым, отыграв 15 позиций за 45 минут. Штраф его команда получила за инцидент с участием Криса Лулхэма, который развернул Луку Штольца.

Гонка в Портимане была финальной в сезоне GT World Challenge Europe Endurance. Победу в ней одержал экипаж GetSpeed — Фабиан Шиллер, Ральф Арон и Макси Гётц — на Mercedes-AMG GT3 под № 17.