Сайнс отреагировал на слова Хорнера о переговорах с «Ред Булл» на сезон-2026

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал слова бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера о переговорах по возможному переходу испанца в команду в 2026 году.

«Да, он сказал, что я был у него дома на ужине. Что есть, то есть», — приводит слова Сайнса издание GPblog.

Ранее Хорнер рассказал, что Сайнс приезжал к нему обсудить возможное возвращение в «Ред Булл». По словам британца, испанец был опытным гонщиком и командным игроком, который был готов полностью выкладываться ради команды.

Напомним, Карлос Сайнс выступал в системе команды с 2015 по 2017 год в составе «Торо Россо». Тогда его лучшим результатом был Гран-при Сингапура — 2017, в котором испанец занял четвёртое место.