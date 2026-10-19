Кристиан Хорнер: это большая честь, но я не добиваюсь того, чтобы попасть в «Феррари»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему его слова о «Феррари» вызвали слухи о возможном переходе в итальянскую команду.

«Всё произошло в крайне неудачный момент. Я дал интервью журналисту, который готовил серию публикаций по моей книге. Это был очень приятный парень, большой поклонник Льюиса Хэмилтона. Он пришёл поговорить со мной, не был связан с индустрией, но любил наш спорт. Мы обсуждали разные команды и прочее. Зашла речь о «Феррари», и эта команда отличается от остальных.

По тому, как пилоты и другие люди относятся к «Феррари», видно, насколько высоко они её ценят и насколько сильно уважают. Я старался говорить о «Феррари» с уважением. Само интервью записали, наверное, примерно за месяц до публикации. И так получилось, что его выход, кажется, совпал с какими-то комментариями, прозвучавшими в районе Монцы или Мадрида, или где-то ещё. И вдруг появился заголовок к статье, в котором говорилось, что «Феррари» – моя мечта. Но я никогда такого не говорил. Я пытался объяснить, что «Феррари» занимает в автоспорте особое место.

Думаю, в нашем спорте «Феррари» – это «Феррари», у неё огромное влияние. В этом году у команды была отличная машина, во всяком случае шасси. Похоже, с мощностью двигателя она, возможно, немного уступала соперникам. Думаю, все хотели бы снова увидеть победу «Феррари». Что касается меня, то я, пожалуй, больше сосредоточен на других вариантах. И, конечно, когда тебя связывают с «Феррари», это большая честь, но я не добиваюсь того, чтобы попасть в эту команду», — сказал Хорнер в эфире подкаста The Race.