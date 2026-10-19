В «Феррари» показали спецкомбинезоны к Гран-при США

«Феррари» представила специальные гоночные комбинезоны, в которых семикратный чемпион Льюис Хэмилтон и его напарник Шарль Леклер выступят на 18-м этапе Формулы-1 Гран-при США в Остине.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Перед этапом в Техасе итальянская команда занимает второе место в Кубке конструкторов Формулы-1, набрав 444 очка. Лидирует «Мерседес» с 578 очками, а «Макларен» располагается на третьей позиции с 339 очками. Отрыв «Феррари» от ближайшего преследователя составляет 105 очков.

В личном зачёте Леклер идёт пятым с 201 очком, а Хэмилтон занимает третье место, набрав 221 очко. Напомним, на этом этапе досрочно чемпионом может стать пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.