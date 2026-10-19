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«Разговоры о второй команде даже не имеют смысла». Комацу отверг сравнения с «Феррари»

«Разговоры о второй команде даже не имеют смысла». Комацу отверг сравнения с «Феррари»
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о мнении, что американский коллектив стал второй командой «Феррари». Напомним, в сезоне-2027 за «Хаас» будут выступать британец Оливер Берман и бразилец Рафаэл Камара, которые входят в программу развития итальянского производителя.

«Да, они входят в программу развития пилотов «Феррари», и карьера каждого из них поддерживалась этой командой. Но они выступают за Haas F1 Team, и у нас нет никаких обязательств или давления со стороны «Феррари», чтобы брать к себе её пилотов. Поэтому разговоры о том, что «Хаас» – это вторая команда «Феррари», даже не имеют смысла», — приводит слова Комацу издание GPblog.

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