Браун рассчитывает вернуть «Макларен» в борьбу за титул в 2027 году

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассчитывает, что команда сможет вновь бороться за чемпионский титул в Формуле-1 в сезоне-2027.

«Каким бы я назвал наш текущий сезон? Трудным. Мы добились значительного прогресса и многому научились. Если вспомнить начало сезона в Австралии, все думали, что «Мерседес» выиграет все 24 гонки подряд. Команда проводит невероятный сезон. Я был бы очень удивлён, если бы она не завоевала титул.

Но, зная их, я понимаю, что ни одна гоночная команда не станет так рассуждать. Борьба не закончена, пока она не закончена. Теперь у нас есть четыре команды, которые одерживали победы. И вот мы снова оказались в Формуле-1 с невероятно плотной борьбой. Даже «Альпин» завоевала поул, а если посмотреть на хронометраж, то разница между командами совсем небольшая, будь то «Рейсинг Буллз» или «Альпин». Борьба становится всё плотнее.

Это был тяжёлый сезон, год обучения. Но я хочу завершить его на высокой ноте, чтобы в 2027 году мы снова могли бороться за чемпионский титул», — приводит слова Брауна Racingnews365.