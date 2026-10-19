«Дакар»-2027 пройдёт в Марокко и включит 12 этапов. Старт могут дать в Европе — Marca

Ралли-марафон «Дакар» в 2027 году может вернуться в Африку после нескольких лет проведения в Саудовской Аравии. По информации испанского издания Marca, организаторы определились с основными параметрами и уже направили командам финальный вариант маршрута.

Согласно плану, соревнования начнутся 9 января с пролога, который хотят провести в одной из европейских стран. Среди рассматриваемых вариантов — Испания и Португалия. Там также могут организовать административные проверки и первый гоночный день. Города старта и финиша пока не определены. Завершить ралли планируется 22 января, а 16 января участники получат день отдыха.

Маршрут будет включать 12 гоночных дней и около 4300 км спецучастков. Классического марафонского этапа в программе не предусмотрено, однако организаторы планируют использовать формат, в котором между двумя этапами участники не смогут рассчитывать на помощь механиков, а ночевать им предстоит в пустынном лагере без привычных удобств.

Официальное подтверждение маршрута ожидается в конце этой недели или в начале следующей.