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Вольф признал, что зря вмешивался в борьбу Хэмилтона и Росберга в Абу-Даби-2016

Вольф признал, что зря вмешивался в борьбу Хэмилтона и Росберга в Абу-Даби-2016
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что в 2016 году команда напрасно пыталась управлять ситуацией в решающей гонке сезона в Абу-Даби, где решалась судьба титула между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. По его словам, с опытом он понял, что пилотов в такой ситуации нужно было оставить в покое.

Формула-1 2016. Этап 21, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (55 кругов, 305.355 км)
27 ноября 2016, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:38:04.013
2
Нико Росберг
Mercedes AMG F1
+0.439
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.843

«Если оглядываться назад, я хотел бы, чтобы у меня было на 10 лет больше опыта, чем есть сейчас. Тогда я поступил бы иначе в нескольких ситуациях и, возможно, избежал бы некоторых споров. Особенно это касается последней гонки, в которой мы попытались управлять ситуацией на микроуровне, хотя, на мой взгляд, в этом не было необходимости. Это была моя ошибка.

Да, целых 10 лет! Удивительно, как быстро летит время. Кажется, будто всё произошло пять лет назад, но с тех пор мы уже далеко продвинулись. Мои отношения с Льюисом и отношения команды с ним остаются настолько хорошими, насколько это возможно, если учитывать, что на трассе мы соперники. То же самое касается и Нико», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

В 2016 году Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, опередив Росберга на 0,439