Вольф признал, что зря вмешивался в борьбу Хэмилтона и Росберга в Абу-Даби-2016

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что в 2016 году команда напрасно пыталась управлять ситуацией в решающей гонке сезона в Абу-Даби, где решалась судьба титула между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. По его словам, с опытом он понял, что пилотов в такой ситуации нужно было оставить в покое.

«Если оглядываться назад, я хотел бы, чтобы у меня было на 10 лет больше опыта, чем есть сейчас. Тогда я поступил бы иначе в нескольких ситуациях и, возможно, избежал бы некоторых споров. Особенно это касается последней гонки, в которой мы попытались управлять ситуацией на микроуровне, хотя, на мой взгляд, в этом не было необходимости. Это была моя ошибка.

Да, целых 10 лет! Удивительно, как быстро летит время. Кажется, будто всё произошло пять лет назад, но с тех пор мы уже далеко продвинулись. Мои отношения с Льюисом и отношения команды с ним остаются настолько хорошими, насколько это возможно, если учитывать, что на трассе мы соперники. То же самое касается и Нико», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

В 2016 году Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, опередив Росберга на 0,439