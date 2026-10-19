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Шарль Леклер считает, что новый регламент Формулы-1 мешает его стилю пилотажа

Шарль Леклер считает, что новый регламент Формулы-1 мешает его стилю пилотажа
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что новый регламент Формулы-1, вступивший в силу в 2026 году, мешает его стилю пилотажа. По словам монегаска, с детства он во многом едет на ощущениях, а в этом сезоне они подводят его снова и снова, особенно в третьем сегменте квалификации.

«Я пытаюсь требовать от машины того, чего раньше от неё не требовал. Но с этими новыми болидами за это приходится платить. Когда ты пробуешь что-то, чего раньше не делал, система постоянно пытается в фоновом режиме адаптироваться, отталкиваясь от незнакомых исходных данных. Это немного сбивает её с толку, поэтому здесь и там теряется какое-то время. Если оценивать только себя, то есть несколько вещей, которые я могу улучшить», — приводит слова Леклера испанская редакция издания Motorsport.

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