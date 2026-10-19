15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф рассказал об успехах Росберга в бизнесе после ухода из Формулы-1

Вольф рассказал об успехах Росберга в бизнесе после ухода из Формулы-1
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о чемпионе Формулы-1 Нико Росберге, который завершил карьеру сразу после завоевания титула в 2016 году, и о его успехах в венчурных инвестициях.

«Я знаю не так много гонщиков Формулы-1, которые, помимо Ники [Лауды], смогли полностью изменить себя и построить карьеру в совершенно другой сфере.

Я часто вижусь с Нико. Очень уважаю его, мы друзья. Он создал венчурный фонд, который показывает одни из лучших результатов. Нико посвящает ему всё своё время, работает круглосуточно. Он очень трудолюбив и пользуется большим уважением в технологической отрасли. Я рад, что вложил туда деньги и связан с этим проектом. Нужно отдать ему должное, если посмотреть на то, чего он добился за такой короткий срок — всего за 10 лет после ухода из автоспорта», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Читать далее:
Вольф признал, что зря вмешивался в борьбу Хэмилтона и Росберга в Абу-Даби-2016
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android