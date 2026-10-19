Вольф рассказал об успехах Росберга в бизнесе после ухода из Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о чемпионе Формулы-1 Нико Росберге, который завершил карьеру сразу после завоевания титула в 2016 году, и о его успехах в венчурных инвестициях.

«Я знаю не так много гонщиков Формулы-1, которые, помимо Ники [Лауды], смогли полностью изменить себя и построить карьеру в совершенно другой сфере.

Я часто вижусь с Нико. Очень уважаю его, мы друзья. Он создал венчурный фонд, который показывает одни из лучших результатов. Нико посвящает ему всё своё время, работает круглосуточно. Он очень трудолюбив и пользуется большим уважением в технологической отрасли. Я рад, что вложил туда деньги и связан с этим проектом. Нужно отдать ему должное, если посмотреть на то, чего он добился за такой короткий срок — всего за 10 лет после ухода из автоспорта», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.