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Боттас собрал почти € 50 тыс. для фонда защиты носорогов, разыграв шлем из Баку

Боттас собрал почти € 50 тыс. для фонда защиты носорогов, разыграв шлем из Баку
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас объявил победителя розыгрыша своего гоночного шлема с носорогами, в котором выступал на Гран-при Азербайджана. Кампания в пользу южноафриканского фонда Care for Wild собрала почти € 50 тыс.

«У нас официально есть победитель розыгрыша моего гоночного шлема с носорогами! Спасибо всем за поддержку Care for Wild. Мы свяжемся с победителем напрямую, а средства на помощь носорогам отправятся совсем скоро! И все карточки уже разосланы», — написал Боттас в социальной сети.

Шлем был сделан по дизайну партнёрши Боттаса — австралийской велогонщицы Тиффани Кромвелл: на нём жёлто-оранжевый закат с носорогами и их тенями. Гонщик использовал его в Баку в сентябре, на неделе Всемирного дня носорога. Вместо обычного аукциона болельщики покупали подписанную карточку с фотографией обнажённого Боттаса, а победителя шлема выбрали случайным образом среди покупателей.

Собранные средства направлены в Care for Wild — южноафриканский фонд, который содержит крупнейший в мире приют для осиротевших носорогов, борется с браконьерством и возвращает реабилитированных животных в дикую природу. Боттас и раньше использовал похожий формат: он выпускал календарь с изображениями обнажённого себя в поддержку фонда Movember, занимающегося мужским здоровьем.

Посмотреть на шлем:
Фото
Валттери Боттас представил в Азербайджане шлем в поддержку носорогов
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