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«Макларен» проверит на последних обновлениях концепции машины 2027 года

«Макларен» проверит на последних обновлениях концепции машины 2027 года
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что заключительные обновления машины 2026 года команда использует не только для борьбы в текущем сезоне, но и как проверку решений, которые перенесёт на болид 2027 года. Апгрейды будут привозить на три этапа — в Остин, Мехико и Сан-Паулу, чтобы проверить полный пакет на трассах с разными характеристиками.

«Мы планируем привезти несколько обновлений. Надеемся, что они позволят сократить отставание от сильнейших машин и дадут «Макларену» возможность бороться за подиумы за счёт собственной скорости. Что касается борьбы за победы, то, думаю, это станет понятно, вероятно, в последних трёх гонках, поскольку обновления будут появляться поэтапно. Для нас важно внедрять обновления, поскольку мы ведём плотную борьбу за позицию в чемпионате. Но мы также хотим проверить некоторые фундаментальные концепции, которые лягут в основу машины следующего года.

На нынешнем этапе развития машин вы начинаете активнее продвигать аэродинамические разработки. Некоторые решения могут работать, другие — нет, поскольку после примерно двух лет развития аэродинамика становится достаточно сложной. Разработка началась 2 января 2025 года, а сейчас мы уже далеко продвинулись в 2026-м. За эти два года системы стали сложными, поэтому что-то может сработать, а что-то — нет.

Мы хотели проверить на трассе некоторые фундаментальные решения, которые планируем использовать в следующем году. Думаю, момент для этого вполне подходящий: «Ред Булл» набрал почти столько же очков, сколько и мы, но по уровню конкурентоспособности опережает нас. Кроме того, мы поставили перед собой задачу догнать «Феррари» в чемпионате», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.

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