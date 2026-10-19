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SportBusiness: «Альпин» близка к первому контракту с Adobe в Формуле-1

SportBusiness: «Альпин» близка к первому контракту с Adobe в Формуле-1
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Команда Формулы-1 «Альпин» близка к заключению первого соглашения с американской транснациональной корпорацией, одним из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения для дизайна, творчества, печати, документооборота и цифрового маркетинга Adobe. Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, сообщает издание SportBusiness.

По информации источника, «Альпин» опередила несколько других команд чемпионата в борьбе за сотрудничество с Adobe. Ожидается, что соглашение будет предусматривать размещение логотипов компании на автомобилях команды.

Ранее «Альпин» объявила о сотрудничестве с Gucci: итальянский модный дом станет титульным спонсором команды с 2027 года.

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