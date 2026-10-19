Трибуну Хэмилтона вернут на Гран-при Лас-Вегаса с расширенным доступом для болельщиков

Именная трибуна семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона вновь будет работать на Гран-при Лас-Вегаса в сезоне-2026. Для болельщиков подготовили несколько вариантов билетов, включающих доступ к развлекательным площадкам и специальную атрибутику. Об этом сообщает Motorsport.

Билеты на трибуну Хэмилтона предусматривают закреплённое место в зоне West Harmon, бесплатные напитки по системе без ограничений, доступ к живым выступлениям и интервью с гонщиками на сцене Heineken Stage. Также посетители смогут побывать на тематических площадках в зонах West Harmon, Koval и East Harmon, а также получить доступ в паддок женской гоночной серии F1 Academy.

Болельщики смогут приобрести билеты на один день или на все три дня уикенда. В стоимость трёхдневного пакета входит лимитированный предмет из коллекции атрибутики Хэмилтона. Цены на однодневные билеты начинаются от $ 99, а на трёхдневные — от $ 983.