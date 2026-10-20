Серхио Перес назвал дебютный сезон с «Кадиллаком» одним из лучших в карьере

Мексиканский пилот «Кадиллака» Серхио Перес ответил на вопрос, не стал ли сезон-2026 худшим в его карьере. По словам Переса, те, кто понимает этот спорт, видят, на каком уровне он пилотирует, какую форму держит и какую работу выполняет.

«Нет, ни в коем случае. Если говорить о результатах, то, очевидно, да. Но люди, которые разбираются в автоспорте, видят, на каком уровне я пилотирую, какую стабильность демонстрирую и каких результатов добиваюсь. Они могут оценить, насколько сильным был мой сезон.

В конечном счёте в Формуле-1 для достижения серьёзных результатов очень многое зависит от машины. В нашей команде работают люди, которые хорошо разбираются в этом спорте. И, конечно, специалисты знают, на каком уровне я нахожусь.

Думаю, это один из лучших сезонов в моей карьере. Без сомнений, если говорить об уверенности в себе, уровне пилотирования, принятии решений и лидерских качествах. Я участвую в проекте, который имеет огромное значение и находится на фундаментальном этапе развития. Мой голос здесь многое значит, а для гонщика это также большая ответственность», — приводит слова Переса издание Motorsport.