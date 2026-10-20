15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли пообщался с Вембаньямой на тренировке «Сан-Антонио Спёрс» перед Гран-при США

Антонелли пообщался с Вембаньямой на тренировке «Сан-Антонио Спёрс» перед Гран-при США
Комментарии

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли посетил тренировку «Сан-Антонио Спёрс» и пообщался с французом Виктором Вембаньямой и несколькими игроками команды. Итальянец находится в Техасе накануне Гран-при США в Остине.

«Быстрый пит-стоп. Кими Антонелли заглянул на тренировку перед завтрашним матчем и гоночным уикендом в Остине», — подписала видео пресс-служба «Спёрс».

НБА — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Антонелли лидирует в личном зачёте с 340 очками — на 102 больше, чем у напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла, и на 11