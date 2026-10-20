Антонелли пообщался с Вембаньямой на тренировке «Сан-Антонио Спёрс» перед Гран-при США

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли посетил тренировку «Сан-Антонио Спёрс» и пообщался с французом Виктором Вембаньямой и несколькими игроками команды. Итальянец находится в Техасе накануне Гран-при США в Остине.

«Быстрый пит-стоп. Кими Антонелли заглянул на тренировку перед завтрашним матчем и гоночным уикендом в Остине», — подписала видео пресс-служба «Спёрс».

Антонелли лидирует в личном зачёте с 340 очками — на 102 больше, чем у напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла, и на 11