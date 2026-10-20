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IndyCar проведёт этап на трассе в Барселоне с 2027 года — Motorsport

IndyCar проведёт этап на трассе в Барселоне с 2027 года — Motorsport
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Автодром «Барселона-Каталунья» договорился о проведении этапа IndyCar с лета 2027 года. Гонка станет первой для североамериканской серии в Испании и пройдёт на родине пятикратного чемпиона Алексa Палоу.

Информация подтвердилась источниками Motorsport, знакомыми с соглашением. Официально о проведении этапа ожидается объявление в ближайшие дни. Предполагается, что гонка состоится в июле 2027 года. Власти региона стремились привлечь крупное соревнование на фоне отсутствия Формулы-1 в Барселоне в 2027 году. Из-за системы ротации этапов Гран-при на автодроме «Барселона-Каталунья» пройдёт в 2028, 2030 и 2032 годах. Проведение гонки IndyCar должно стать дополнением к календарю трассы в период отсутствия Формулы-1.

Важную роль в попытках привлечь чемпионат сыграл Палоу, который выступает в IndyCar и считается одним из ведущих гонщиков серии. При этом сама гонка станет первой для чемпионата за пределами Северной Америки с 2013 года. Соглашение рассчитано на несколько лет, начиная с 2027-го. Этап в Барселоне войдёт в официальный календарь IndyCar, а его результаты будут учитываться в зачётах пилотов и производителей.

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