«У них появляется то, чего сейчас нет у нас». Леклер — о преимуществе соперников

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что команда хорошо готовится к Гран-при и с самого начала уикенда располагает сбалансированной машиной, однако по чистой скорости болид уступает конкурентам.

«Не уверен, что по пятницам мы действительно настолько хороши. То есть мы действительно неплохи, думаю, дело скорее в режимах работы двигателей, которые используют другие команды. Когда дело доходит до квалификации, у них появляется то, чего сейчас нет у нас. В первой тренировке мы, возможно, немного конкурентоспособнее соперников, у которых есть дополнительный резерв скорости для квалификации, которого у нас пока нет. Но одна из наших сильных сторон как команды заключается в том, что мы с самого начала располагаем машиной с хорошим балансом.

Думаю, наш болид довольно капризен, но мы очень хорошо готовимся к уикенду на симуляторе. В последнее время соответствие данных симулятора реальным условиям было довольно высоким. Это позволяет нам эффективно работать дома, а затем приезжать на трассу с конкурентоспособной машиной, которая сразу же позволяет мне чувствовать себя комфортно. Поэтому полагаю, дело скорее в подготовке. Нельзя сказать, если мы спроектируем более капризную машину, сможем выжать из неё больше. По своему потенциалу наш болид уступает машинам основных соперников, но не думаю, что, сделав его ещё более капризным, мы сможем добиться большего. Сейчас нам просто не хватает чистой скорости машины», — приводит слова Леклера Racingnews365.