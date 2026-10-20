Антонелли — о победе в Монако: тот факт, что мы не считались фаворитами, сыграл на руку

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что помогло ему одержать победу на Гран-при Монако.

«Первая победа в Китае сняла с моих плеч огромный груз. Прежде всего это было невероятное удовлетворение, но одновременно и облегчение. Я уже доказал, что способен побеждать, однако первая победа помогла мне преодолеть этот барьер и стала поворотным моментом. Победа в Судзуке сразу после этого имела огромное значение. Она придала мне уверенности и задала импульс, благодаря которому я смог повторить успех в Майами и Монте-Карло.

Было приятно стать сюрпризом в княжестве. Там мощность двигателя значит немного: всё зависит от шасси и мастерства пилота. Наша машина сильна не только двигателем: шасси и аэродинамика тоже работают превосходно. Победа в Монако стала важнейшим результатом и для меня, и для команды. Я внёс в неё свой вклад. Я был уверен, что смогу выступить конкурентоспособно, даже тот факт, что мы не считались фаворитами, сыграл нам на руку», — приводит слова Антонелли FormulaPassion.