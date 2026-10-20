Пиастри: в этом году волшебных решений проблем для «Макларена» не будет

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не рассчитывает, что команда сможет кардинально исправить проблемы машины MCL40 до конца сезона-2026.

«Думаю, в краткосрочной перспективе мы, вероятно, уже добились всего, чего могли. Но, естественно, когда ты постепенно убеждаешься на практике, что способен пилотировать немного иначе, пусть даже непривычным для себя способом, со временем такой подход становится более естественным. Поэтому думаю, Малайзия стала ещё одним шагом вперёд в понимании того, что мне нужно делать. Теперь мне не приходится прикладывать столько усилий, чтобы добиться нужного результата: я действую немного более интуитивно и с меньшими затратами сил. Именно к этому я хочу прийти на данном этапе сезона.

Но что касается принципиального изменения машины и приближения её к тому состоянию, в котором я хотел бы её видеть, думаю, в этом году никаких волшебных решений не будет. Сами машины сильно отличаются от прежних. Шины тоже довольно сильно изменились, в ближайшее время это не поменяется. Определённо чувствую, что на двух последних этапах, в Азербайджане и Сепанге, лично я выступал гораздо лучше. В Баку я был очень силён на первом отрезке гонки, а в Малайзии — на среднем. Поэтому я чувствую, что лично для меня это определённый прогресс. Но машина всё ещё не позволяет мне чувствовать себя за рулём настолько комфортно, насколько хотелось бы», — приводит слова Пиастри Racingnews365.